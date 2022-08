Gruppo Koelliker, il noleggio furgoni attacca la 'spina'

Il Gruppo Koelliker ha siglato un accordo con Noleggiare, l'azienda italiana del settore servizi di noleggio a breve, medio e lungo termine, per la fornitura dei veicoli commerciali full electric Maxus eDeliver 3 ed eDeliver 9. La collaborazione prevede che 35 furgoni 100% elettrici Maxus eDeliver 3 ed eDeliver 9 andranno ad arricchire la flotta di Noleggiare e saranno disponibili in numerose filiali sul territorio nazionale, negli aeroporti e nelle maggiori città italiane.

L'accordo consentirà agli utenti che operano nella logistica di beneficiare dei vantaggi di van nativi elettrici agili e dagli innovativi contenuti tecnologici, che possono circolare durante l'intero turno di lavoro con una sola ricarica e in aree spesso a traffico limitato per veicoli a combustione interna.

"Fin dal loro esordio in Italia, avvenuto l'anno scorso - ha commentato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker - i furgoni Maxus ci hanno riservato grandi soddisfazioni. Grazie a Noleggiare, siamo lieti di ampliare ulteriormente la platea di nuovi utenti, che avranno la possibilità di scegliere veicoli commerciali leggeri a zero emissioni, all'avanguardia sotto tutti i punti di vista, che rispondono efficacemente ad una mobilità urbana basata sul modello 'stop & go' con frequenti brevi tratti percorsi e molte soste".