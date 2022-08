LG Energy Solution Jv con Honda per produrre batterie in Usa

LG Energy Solution e Honda hanno annunciato un accordo che prevede la creazione di una joint venture per la produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti. Sono previsti investimenti per un totale di 4,4 miliardi di dollari e la costruzione di un nuovo impianto negli Stati Uniti che a regime avrà una capacità di produzione annua di circa 40 GWh.

La costituzione della joint venture è prevista entro la fine dell'anno in corso e il closing è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. La nota delle due aziende specifica che le batterie prodotte nel nuovo impianto in Jv - la cui ubicazione non è stata ancora stabilita - saranno fornite esclusivamente agli stabilimenti Honda in Nord America. Sulla base dei piani di Honda per la produzione di Ev in Nord America, la costruzione dello stabilimento dovrebbe iniziare nel 2023, al fine di consentire l'avvio della produzione in serie entro la fine del 2025.

"La nostra joint venture con Honda è un'altra pietra miliare nella nostra strategia a medio e lungo termine di promozione dell'elettrificazione nel mercato in rapida crescita del Nord America - ha affermato Young Sook Won, Ceo di LG Energy Solution - Poiché il nostro obiettivo finale è guadagnare la fiducia e il rispetto dei nostri clienti, aspiriamo a posizionarci come uno dei principali innovatori di batterie, collaborando con Honda per realizzare le sue iniziative principali per l'elettrificazione, oltre a fornire soluzioni energetiche sostenibili a consumatori finali più esigenti".