Stellantis, ferme linee di produzione in Spagna, mancano chip

Nuove ripercussioni per Stellantis a causa della crisi dei microchip: secondo quanto riporta la stampa iberica, la situazione ha portato a fermare temporaneamente linee di produzione attive in stabilimenti spagnoli.

In particolare, si fermerà quasi tutta questa settimana la produzione Opel nell'impianto di Figuerelas (Saragozza), scrive il giornale El Heraldo de Aragón. Stop almeno fino a domenica anche all'assemblaggio di auto e veicoli commerciali nello stabilimento di Vigo: lo riporta La Voz de Galicia.