Stellantis, a Caravan Salon la strategia family for families

Stellantis, in occasione dell’apertura della 61ma edizione del Caravan Salon a Düsseldorf, ha presentato la sua nuova strategia ‘family for families’ . Con questa scelta il Gruppo punta ribadire come la presenza nel portfolio dell’azienda dei quattro diversi marchi Fiat Professional, Citroën, Peugeot e Opel - tutti fortemente radicati nel settore e tali da formare una vera famiglia di prodotti - permetta per la prima volta di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti e di fornire agli allestitori la più ampia base per le costruzioni di veicoli da campeggio sul mercato.

Tutti presenti nello stesso stand al Padiglione 16 (D42) i brand Fiat Professional, Citroën, Peugeot e Opel esprimono tutto il potenziale di una gamma ampliata di prodotti, ancora più concorrenziale per la sua flessibilità e adattabilità alle richieste del mercato. Il marchio Fiat Professional espone al Salone del Caravanning di Düsseldorf un Ducato Chassis Cab L4 mentre Citroën mostra un Jumper Temps Libre Van L2 H2. A rappresentare il marchio Opel è stata scelta invece la E-Zafira Life a 5 posti completamente elettrica così come è alimentato esclusivamente dalle batterie il sistema propulsivo del Peugeot E-Rifter di lunghezza L2 che è stato scelto per rappresentare lo sguardo di Stellantis e dei suoi brand verso la transizione elettrica del settore.