Mercedes, memorandum d'intesa con Canada per il litio

Esattamente come ha fatto il Gruppo Volkswagen, anche Mercedes-Benz ha firmato un memorandum d'intesa (MoU) con il Governo canadese per rafforzare la cooperazione lungo la catena del valore dei veicoli elettrici, compreso lo sviluppo dello sfruttamento (estrazione e raffinazione) delle risorse naturali. In particolare il protocollo d'intesa mira a supportare il dialogo e le relazioni dei partner strategici di Mercedes in Canada, inclusa la tedesca Rock Tech Lithium Inc. che dovrebbe firmare un accordo per una fornitura annuale fino a 10mila tonnellate di idrossido di litio, proveniente solo da siti minerari controllati secondo gli standard per le garanzie minerarie responsabili (IRMA).

“Mercedes-Benz sta cercando di aprire nuovi canali per acquisire responsabilmente materie prime e contemporaneamente aumentare rapidamente la produzione di veicoli elettrici - ha commentato Markus Schaefer, membro del board di Mercedes-Benz Group AG, chief technology officer e responsabile ricerca & sviluppo e appalti - Con il Canada abbiamo un partner forte e capace per aprire nuove strade per una era di trasformazione sostenibile nel settore automotive".

Nell'ambito di Ambition2039 di Mercedes-Benz, l'attenzione si concentra sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sull'uso responsabile delle risorse lungo l'intera catena di approvvigionamento. In stretta collaborazione con i suoi fornitori, la casa automobilistica di lusso con sede a Stoccarda con la stella a tre punte sta lavorando per trovare leve per la riduzione costante di CO2 e per cercare di ridurre significativamente la quantità di metalli delle terre rare nei sistemi elettrici. Rock Tech giocherà un ruolo chiave nell'aiutare Mercedes-Benz a produrre veicoli a emissioni zero fornendo litio di alta qualità, che dovrebbe essere raffinato a emissioni zero a Guben, nel Brandeburgo (Germania).