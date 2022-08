Xiaomi tratta con Baic lancio auto elettrica

Xiaomi è in trattative con Beijing Automotive Group (Baic) per la produzione di veicoli ad energia elettrica, nell'ambito degli sforzi del colosso degli smartphone di mantenere la promessa sul lancio della sua auto entro il 2024, in base a quanto riporta Bloomberg.

La partnership tra start up e operatore consolidato è diventata sempre più comune in Cina dato che i pianificatori statali hanno limitato il rilascio di licenze ai nuovi produttori di veicoli elettrici nel tentativo di contenere la dispersione degli investimenti. Nio, ad esempio, ha collaborato con Jianghuai Automobile Group (Jac) di proprietà del governo dell'Anhui nella produzione di veicoli. Xiaomi e Baic, in particolare, stanno esplorando varie opzioni tra cui quella che vede il gruppo degli smartphone acquistare una partecipazione nello stabilimento Hyundai n. 2 di Pechino, che ha una licenza per produrre automobili in Cina, ha precisato Bloomberg, in base a fonti vicine al dossier.

La collaborazione potrebbe vedere veicoli costruiti dal marchio di veicoli elettrici di Beijing Automotive, BAIC BluePark New Energy Technology. Beijing Hyundai, la joint venture tra la sudcoreanan Hyundai e Baic, ha tre stabilimenti di produzione nella capitale cinese. Xiaomi ha iniziato la costruzione della sua prima fabbrica di automobili a Pechino all'inizio del 2022 dopo aver dichiarato la sua ambizione lo scorso anno di voler operare nel settore competitivo dei veicoli elettrici e sfidare i marchi affermati e le nuove società tecnologiche. Xiaomi si è impegnata a portare le sue auto in produzione di massa nella prima metà del 2024.