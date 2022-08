Mercedes-Benz, dall'Alabama nuova spinta 'elettrica'

La prima Mercedes-EQ completamente elettrica costruita negli Stati Uniti, il nuovo SUV EQS, è stata lanciata con successo nello stabilimento di Tuscaloosa, i Alabama. Presso lo stabilimento americano, Mercedes-Benz produce esclusivamente il SUV completamente elettrico, come parte della strategia che globale di Mercedes-Benz Cars per la produzione di otto veicoli completamente elettrici in sette siti produttivi ,in tre continenti.

Il SUV EQS è integrato nella produzione di serie nello stabilimento Mercedes-Benz Tuscaloosa, che dal 1997 si occupa dei SUV di grandi dimensioni con la stella a tre punte.

Tuscaloosa è anche un luogo di produzione chiave per i SUV elettrici di lusso Mercedes-EQ:, ovverol'EQS SUV e EQE SUV, che entreranno in produzione entro la fine dell'anno.

"La nostra rete di produzione - ha commentato Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Production and Supply Chain - è molto ben posizionata per la scalabilità rapida e sostenibile dei volumi dei veicoli elettrici. Con il nuovo SUV EQS che entra a far parte del nostro portafoglio di produzione di modelli Mercedes-EQ completamente elettrici, abbiamo raggiunto un altro importante traguardo nella nostra strategia di passare all'elettrico entro la fine del decennio, ovunque le condizioni di mercato lo consentano. Sono assolutamente sicuro che il nostro grande team Tuscaloosa renderà il SUV elettrico un altro successo globale." Lo stabilimento di Tuscaloosa utilizza metodi di produzione digitali all'avanguardia, sostenibili, efficienti e flessibili e segue il progetto della fabbrica di Sindelfingen, in Germania, che simboleggia il futuro della produzione automobilistica di Mercedes-Benz.