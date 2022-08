Byd prepara lancio europeo elettriche Han, Tang e Atto 3

Il Gruppo cinese Byd, dopo aver annunciato la sua strategia di sbarco in Europa con una gamma composta dalla berlina Han, dal suv Tang e dal crossover Atto 3, ha confermato di "pensare seriamente" alla localizzazione di una specifica produzione di veicoli elettrici in Europa. Lo ha detto in una intervista rilasciata al magazine britannico Autocar Brian Yang, vicedirettore generale di Byd Europe.

Alla domanda su dove Byd potrebbe stabilire un impianto di produzione in Europa, Yang ha detto: "Non abbiamo un piano definito. Abbiamo appena iniziato a valutare, a capire davvero le esigenze dei nostri clienti. E se tutto andrà bene costruiremo le basi e la struttura qui. Tutto sarà fatto passo dopo passo".

I tre nuovi modelli elettrici saranno svelati alla rete - che è in fase di creazione - in ottobre, prima del Salone di Parigi, dove Byd mostrerà Han, Tang e Atto 3 anche al grande pubblico Byd spera di conquistare una quota di mercato significativa in Europa, in parte sottraendo clienti a Tesla che è la marca di riferimento.

Dopo l'inizio delle vendite della Tang sul mercato pilota norvegese un anno fa, la prima ondata ufficiale delle elettriche Byd inizierà entro fine 2022 e riguarderà Svezia, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, per poi proseguire in Germania e Regno Unito. Le vendite in Italia e Spagna verranno avviate forse a fine 2023.