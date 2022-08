Stellantis: crisi microchip frena impianti Saragozza e Sochaux

La crisi dei microprocessori torna a colpire l'industria automobilistica, con ripercussioni sugli impianti Stellantis di Saragozza (Spagna), dove vengono prodotti veicoli a marchio Opel e Citroen, e di Sochaux (Francia) per due modelli Peugeot. A Saragozza la stampa spagnola indica che "la direzione dell'impianto ha deciso di modificare i piani di lavoro per problemi di forniture, fermando il turno di notte da oggi fino a domenica". Nell'impianto vengono prodotte le Opel Corsa, Crossland e Citroen C3 Aircross. La decisione, dichiara l'Azienda, è la "conseguenza di un problema urgente e imprevisto di fornitura di semiconduttori per determinate componenti delle auto". Per la necessità di continuare a produrre però, Opel ha annunciato che l'impianto sarà in funzione sabato 27 agosto e i prossimi sabati di settembre. Quantoa Sochaux, dopo una pausa estiva di 3 settimane, la produzione è stata fermata per diversi giorni per mancanza di semiconduttori. Per ora il blocco è confermato fino a sabato, ma un aggiornamento è atteso domani a fine giornata.