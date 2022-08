Peugeot: viaggio nei segreti dei motori elettrificati

Peugeot apre una finestra sui propri impianti produttivi, mostrando il lavoro dei tecnici responsabili dell'assemblaggio e del collaudo delle batterie.

Entro il 2025, il 100% dei modelli della gamma Peugeot includerà una versione elettrificata. Ciò implicherà un sostanziale aumento del numero di batterie da assemblare. I tecnici impiegano circa 60 minuti per assemblare i moduli della batteria (celle e componenti preassemblati) da 50 kWh. Per i moduli delle batterie da 75 kWh occorrono circa 90 minuti. Poi sottopongono ogni batteria a una serie di rigorosi test di qualità prima di inserirla in un veicolo elettrificato. Pertanto, ogni unità è dotata di una garanzia di 8 anni/160.000 chilometri per il 70% della sua capacità di carica. Una serie di test da 15 minuti è propedeutica all'autorizzazione per installare la batteria nel veicolo. Il primo test simula il funzionamento della batteria in un veicolo dopo l'assemblaggio. Poi un test di prestazione simula l'utilizzo della batteria alla massima potenza. L'ultima prova è di tenuta. La cellula della batteria viene pressurizzata col gas per verificare la presenza di eventuali perdite, monitorando eventuali perdite di pressione. Gli operatori specializzati lavorano nei reparti dedicati all'assemblaggio delle batterie di cinque stabilimenti del Gruppo Stellantis: Vigo e Saragozza (Spagna), Trnava (Slovacchia), Sochaux e Mulhouse (Francia) e presto anche Hordain (Francia). La gamma elettrificata Peugeot nel 2022 si è allragata con l'arrivo della 408, dotata sin dal lancio di due motorizzazioni ibride Plug-in da 180 CV e 225 CV. La già nota 308 propone questi propulsori sulle varianti 5 porte e SW. Entrambi i modelli poggiano su un'evoluzione della piattaforma EMP2, in grado di ospitare anche una motorizzazione 100% elettrica.