Nissan, stop produzione motori 2.0 turbo con Mercedes in Usa

Nel marzo del 2023 Nissan sospenderà le operazioni nel suo stabilimento di motori a Decherd, nel Tennessee interrompendo di fatto la collaborazione industriale con Mercedes che era stata avviata nel 2014 dopo l'accordo fra Carlos Ghosn e Dieter Zetsche (alora rispettivamente alla guida di Nissan e Mercedes) del 2010.

Lo ha detto il portavoce di Nissan per il Nord America Brian Brockman precisando che "la produzione sta finendo come previsto e la collaborazione con Nissan a Decherd sta volgendo al termine". In questo sito si produce il motore quattro cilindri turbo benzina da 2,0 litri che si trova in vari modelli Infiniti e Mercedes, tra cui GLE, Sprinter e Metris. L'impianto Infiniti Powertrain - costato costato 319 milioni di dollari - era stato originariamente costruito per produrre fino a 250.000 motori all'anno, ma è riuscito a raggiungere solo il 35% di capacità nel 2020.

Le due aziende hanno anche in atto una collaborazione che ha portato alla creazione di uno stabilimento di assemblaggio in joint venture da 1,4 miliardi di dollari ad Aguascalientes, in Messico, dove si costruiscono vari modelli Infiniti e Mercedes.

Anche in questo impianto, però, la situazione è critica: nel 2021 ha assemblato solo 98.865 veicoli, ben al di sotto della sua capacità di 230.000 unità all'anno.