Jaguar Land Rover, punta alla competenza in materia di dati

Una collaborazione mirata a migliorare le competenze dei suoi dipendenti, quella di Jaguar Land Rover con la start-up tecnologica Multiverse per accelerare la propria trasformazione digitale. L’attività con la Tech start-up Multiverse è la prima di molte iniziative pianificate dall'azienda per aumentare le capacità nella gestione dei dati e investire nelle competenze dei dipendenti, in modo da poter soddisfare le esigenze della società durante la sua trasformazione e in futuro.

Si stima, secondo quanto riferisce Jaguar Land Rover, che la carenza di competenze in materia di dati costi all'industria del Regno Unito 2 miliardi di sterline all'anno, con 1 posto di lavoro su 10 che richiede competenza in materia di dati e 100.000 posizioni nel settore dati non coperte. Multiverse sta cercando di colmare questo divario di competenze realizzando un'alternativa alla formazione universitaria e aziendale attraverso l'apprendistato.

Al momento forma oltre 8.000 apprendisti nella tecnologia, nella leadership e nella digitalizzazione. Grazie a questa collaborazione, verrà offerto ai dipendenti un corso Data Fellowship, erogato da Multiverse. Il corso, di 15 mesi, copre argomenti quali la modellazione dei dati, l'analisi, Python e Machine Learning e supporterà migliaia di dipendenti di Jaguar Land Rover nella transizione dai fogli di calcolo e dai dati desktop al lavoro sul cloud. I primi 400 dipendenti si sono iscritti quest' estate, e gruppi aggiuntivi si aggiungono ogni trimestre.

"L'industria automobilistica - ha commentato Clive Benford, Chief Data Officer - sta cambiando rapidamente per diventare digitale ed elettrica. La gestione e l'utilizzo di volumi sempre più elevati di dati in questa nuova era saranno centrali per il futuro di Jaguar Land Rover. Dobbiamo creare una mentalità data-first che sostenga la nostra crescita, migliori l'esperienza del cliente e aumenti la produttività e l'esperienza dei nostri team".