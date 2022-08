Ford rinuncia a aiuti pubblici per polo elettrico in Spagna

Ford rinuncia agli aiuti pubblici offerti dalla Spagna per dare vita a un secondo polo elettrico europeo nello stabilimento di Almussafes (Valencia): lo si apprende da un comunicato citato dai principali media iberici. Secondo quanto spiegato, la decisione è dovuta a modifiche dei piani aziendali che comporteranno ritardi dei programmi di produzione in Spagna, situazione che impedirà di poter usufruire del piano specifico di aiuti approvato dal governo con aiuti europei (106 milioni di euro). Secondo le autorità regionali di Valencia, tuttavia, la decisione di Ford non comporterà cambiamenti sostanziali al progetto della casa statunitense di crear lì il proprio secondo polo elettrico europeo. "Cambiano le tempistiche, non i piani", hanno detto al quotidiano El País. La decisione di Ford di stabilire in Spagna un polo per veicoli elettrici era stata accolta nel Paese come un'importante opportunità di creazione di posti di lavoro nella zona.