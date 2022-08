McLaren, confermato l'arrivo su mercato Indiano

Il quarantunesimo mercato per McLaren Automotive sarà quello indiano. ll costruttore britannico di supercar ha infatti confermato oggi il suo imminente ingresso nel grande mercato indiano con il proprio marchio. L'apertura del primo punto vendita McLaren a Mumbai in ottobre, segnerà l'arrivo di McLaren nel paese che riveste un ruolo importante dei piani di espansione globale del marchio e accresce la sua già consolidata e crescente presenza nella regione Asia-Pacifico.

L'apertura ufficiale del primo punto vendita in India a Mumbai è prevista per la fine del 2022 ed offrirà l'esperienza più coinvolgente di McLaren con una finestra su Woking, dove ogni vettura viene creata a mano. Il nuovo punto vendita offrirà ai clienti una gamma completa di servizi, inclusi la vendita, il post-vendita e l'assistenza sull'intera gamma di prodotti.

McLaren Mumbai offrirà ai clienti indiani l'intera gamma di modelli, tra cui la McLaren GT e la prima ibrida ad alte prestazioni del marchio, la Artura. La gamma principale di supercar comprende anche la 720S, nelle varianti Coupé e Spider, oltre alla 765LT Coupé e Spider, ultima nata della famiglia LT (coda lunga).

"Diamo il benvenuto - ha commentato Paul Harris, Managing Director APAC and China di McLaren Automotive - a Lalit Choudary di McLaren Mumbai nella rete di rivenditori che vede la nostra espansione nella regione Asia-Pacifico. L'India è un mercato importante dove i nostri fan e una clientela selezionata possono ora beneficiare del meglio di McLaren. A breve daremo il benvenuto in India alla nostra Artura, la nuovissima supercar ibrida ad alte prestazioni".