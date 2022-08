Ford taglia 3.000 posti lavoro per migliorare struttura costi

Ford taglia 3.000 posti di lavoro a livello globale. Lo riporta Automotive News citando una comunicazione ai dipendenti dell'amministratore delegato Jim Farley. "Costruire il futuro richiede cambiamenti. Richiede attenzione, chiarezza e velocità. E, come abbiamo discusso nei mesi scorsi, vuol dire riorganizzare le risorse e la struttura dei costi, che non è competitiva rispetto ai competitor tradizionali e nuovi", afferma Farley ringraziando i dipendenti che lasceranno la casa automobilistica.

I tagli interesseranno dipendentinegli Stati Uniti, in Canada e in India. E il loro annuncio culmina mesi di speculazioni su una possibile riduzione della forza lavoro alla casa automobilistica. Oltre a eliminare posti Ford intende riorganizzare e semplificare le funzioni all'interno della sua organizzazione in modo da essere più agile. "Nulla di tutto questo cambia il fatto che è un momento difficile. Coloro che lasciano la società sono amici e colleghi e vogliamo ringraziarli per il contributo. Abbiamo l'obbligo di occuparci e sostenere" chi è colpito da queste misure "fornendo non solo benefit ma anche un aiuto significativo a trovare nuove opportunità di lavoro", mette in evidenza Farley.