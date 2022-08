Landi Renzo: chiuso aumento capitale,sottoscritto il 95,80%

Si è chiuso l'aumento di capitale da oltre 59 milioni di Landi Renzo, società specializzata negli impianti a gas per autotrazione. Al termine del periodo di offerta sono stati esercitati complessivi 107.781.064 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 107.781.064 nuove azioni, pari a circa il 95,805% del totale, per un controvalore complessivo di 57,123 milioni di euro.

Risultato non esercitati 4.718.936 diritti di opzione, relativi alla sottoscrizione di 4.718.936 nuove azioni, corrispondenti a circa lo 4,195% del totale, per un controvalore complessivo pari a circa 2,501 milioni. I diritti inoptati saranno offerti, per il tramite di Equita Sim, nelle sedute che verranno successivamente comunicate al mercato. La società Green by Definition (Gbd), società controllata dal Trust Landi, ha sottoscritto la quota di propria pertinenza dell'aumento di capitale (pari a circa il 59,1068%).

"Siamo molto soddisfatti dell'esito dell'aumento di capitale.

In un periodo di forte incertezza, il mercato ha dimostrato di credere nella solidità del nostro modello di business, finalizzato a rafforzare la posizione di Landi Renzo come attore chiave del processo di transizione energetica mondiale", afferma il presidente Stefano Landi.