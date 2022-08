Germania, 90% industrie automotive soffre carenze materiali

In Germania il 90% delle industrie automobilistiche sta soffrendo per carenza di componentistica e materiali. Lo evidenzia uno studio del IFO - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München che indica come quasi tre quarti (73,3%) delle aziende interpellate (industria elettrica e elettronica, meccanica e automobiistica) abbiano segnalato a luglio 'colli di bottiglia' nella filiera delle forniture.

Come riporta l'autorevole Automobilwoche, sebbene questo valore complessivo sia leggermente inferiore rispetto a giugno e abbia raggiunto il valore più basso da febbraio, ciò non significa un 'allentamento' della situazione.

"Non ci sono segnali di una ripresa significativa nell'approvvigionamento di materiali importanti per i prossimi mesi - ha affermato Klaus Wohlrabe responsabile ricerche Ifo. La situazione resta critica, soprattutto nei settori chiave dell'industria tedesca. Nell'industria elettrica, nell'ingegneria meccanica e nell'industria automobilistica, Secondo l'IFO "circa il 90% delle aziende" ha riferito di non aver ottenuto tutti i materiali e i prodotti preliminari. "Oltre alla fondamentale carenza di componenti elettronici - ha spiegato Wohlrabe - continuano a contribuire ai problemi di approvvigionamento i colli di bottiglia nella logistica globale e in particolare nelle spedizioni".