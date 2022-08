Ferrari: Vigna, lancio Purosangue a settembre

Il lancio del Purosangue sarà a settembre, le vendite cominceranno a inizio del 2023. Lo ha confermato l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante la conference call per presentare i conti del secondo trimestre.

"Stiamo avanzando nel nostro viaggio per l'elettrificazione" ha detto Vigna. 'La Ferrari è molto ben posizionata per affrontare la transizione tecnologica. L'elettrificazione rappresenta per noi una grande opportunità per rispondere alle esigenze dei clienti e per continuare a realizzare Ferrari uniche' ha aggiunto l'amministratore delegato della casa di Maranello che ha confermato l'arrivo del primo modello completamente elettrico nel 2025, "una vera Ferrari che arricchirà la nostra gamma di prodotti. Avrà caratteristiche uniche e sarà un'auto sportiva che offre una vera esperienza di guida Ferrari". Tra i nuovi modelli previsti entro il 2026 " ci sarà la nuova supercar, un capolavoro di innovazione, design e performance'.

Vigna ha spiegato che si sta lavorando sul risparmio di energia e che già si è ridotto del 3% il fabbisogno energetico per produrre una singola vettura, con l'obiettivo di arrivare a -5% entro fine anno. Per fronteggiare la crescita dei costi a inizio anno la casa di Maranello aumenterà i prezzi.