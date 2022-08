Ferrari: nel trimestre +22% utile netto, ricavi +25%

La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre con "risultati record": un utile netto di 251 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021 e ricavi netti pari a 1,3 miliardi, in aumento del 24,9% rispetto all'anno precedente. Le consegne totali sono 3.455, in aumento del 28,7% rispetto al secondo trimestre 2021.

La Ferrari ha rivisto al rialzo le guidance 2022 su tutte le metriche "grazie a un più forte contributo delle personalizzazioni così come a un effetto positivo dei cambi". I ricavi sono attesi a 4,9 miliardi (la precedente stima era di 4,8 miliardi).

L'ebitda è pari a 446 milioni di euro, in aumento del 15,5% rispetto all'anno precedente, l'ebit a 323 milioni, in aumento del 17,8% rispetto all'anno precedente. La generazione di free cash flow industriale è pari a 79 milioni: "il miglior secondo trimestre di sempre in termini dii performance operativa prima delle imposte", sottolinea la casa di Maranello.. "Ferrari prosegue una fase di forte crescita, con risultati trimestrali record in termini di ricavi, ebitda e ebit. La qualità dei primi sei mesi e la robustezza del nostro business ci permettono di rivedere al rialzo la guidance per il 2022 su tutte le metriche. Anche la presa ordini netta ha raggiunto un nuovo livello record nel trimestre" commenta Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari. "Lo scorso trimestre resterà memorabile anche per i momenti unici vissuti nel corso delle celebrazioni del nostro 75/o anniversario e durante le Cavalcade, che hanno innalzato a nuovi livelli le esperienze offerte ai nostri clienti per condividere la passione e lo spirito della Ferrari mentre continuiamo a spingerci oltre i nostri limiti". Nel portafoglio prodotti del trimestre sono compresi sette modelli con motore a combustione interna e tre modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente l'83% e il 17% delle consegne. In linea con i piani, l'aumento delle consegne durante il trimestre è stato trainato dalla Portofino M e dalla famiglia F8. Nel corso del trimestre sono iniziate le consegne della 296 Gtb e sono state incrementate le consegne della 812 Competizione. Le serie limitate Ferrari Monza SP1 e SP2 hanno raggiunto la fine della produzione nel primo trimestre 2022. Tutte le aree geografiche hanno apportato un contributo positivo durante il trimestre. La regione Emea ha registrato un aumento del 4,5%, le Americhe del 62,2%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan sono più che raddoppiate (+115,7%), in linea con la forte domanda, e la regione Resto dell'Apac è cresciuta del 21,4%.

