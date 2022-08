Fca: ok Ue cessione reti vendite in tre Paesi Est

La Commissione europea ha dato luce verde all'acquisizione del controllo totale di tre sussidiarie di Fca Italy nella Repubblica Ceca, in Ungheria e in Slovacchia da parte del gruppo svizzero Emil Frey.

Le sussidiarie cedute da Fca operano nel campo della vendita all'ingrosso di veicoli nuovi, parti di ricambio, accessori e assistenza post-vendita. La Commissione ha esaminato l'operazione alla luce del regolamento Ue sulle concentrazioni arrivando alla conclusione che essa non solleva alcun problema dal punto di vista della concorrenza.