Cnh: sostegno Mise a progetto trattore ibrido da 39,4 mln

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo per l'innovazione con Cnh Industrial Italia, azienda controllata da Exor che produce macchinari agricoli e per le costruzioni, perlo sviluppo di una tecnologia ibrido elettrica per trattori nello stabilimento di Modena. Il progetto 'Trattore elettrico ibrido per l'agricoltura del futuro' è in linea con il piano strategico pluriennale dell'azienda che mira a individuare soluzioni tecnologiche sostenibili dal punto di vista ambientale, puntando sulla realizzazione di un trattore speciale ibrido elettrico a zero emissioni e sul miglioramento delle prestazioni del macchinario attraverso un simulatore virtuale.

Le risorse per finanziare l'intervento sono pari a 39,4 milioni di euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni per 7,9 milioni di euro. "E' un investimento importante di una azienda, appartenente a un gruppo di livello mondiale ma dalle forti radici italiane, che investe nello sviluppo di trattori innovativi ed ecologici. Il Mise sostiene un progetto valido incentrato sulla sostenibilità che punta a favorire la produttività attraverso l'applicazione di tecnologie all'avanguardia", spiega il ministro Giorgetti.