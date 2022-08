Ancma: a luglio -7% nelle immatricolazioni delle due ruote

Segna una flessione del 7% rispetto allo stesso mese del 2021 il mercato delle due ruote a motore in Italia. È quanto rende noto Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

"Uno scenario - commenta il presidente dell'associazione Paolo Magri - con il quale il settore convive da qualche mese".

Secondo Magri, "non assistiamo in realtà a un preoccupante calo della domanda di due ruote, ma alle conseguenze dei problemi globali di approvvigionamento, che in questa fase indeboliscono complessivamente la disponibilità di veicoli e falsano ancora il reale potenziale del nostro mercato". Nel dettaglio, a luglio sono stati messi in strada complessivamente 32.897 nuovi veicoli, il 7% in meno sul 2021. A trascinare verso in basso il mercato è il segmento degli scooter, con 17.046 veicoli immatricolati e una flessione del 9,2%. Più contenuta la perdita delle moto (-7,5%), che targano 13.185 mezzi.

In controtendenza i ciclomotori che, grazie alla spinta degli elettrici, crescono del 12,5% e fanno registrare 2.666 unità. Tiene ancora il cumulato annuo che, con 205.732 unità, fa segnare un calo del 2,8%. Diverso l'andamento di scooter e moto.

Mentre i primi incassano una perdita del 10,6% con 99.068 mezzi immatricolati, le moto, grazie ai 92.356 veicoli targati, registrano un incremento del 3,9% rispetto al 2021.

Ottimo l'andamento dei ciclomotori, che crescono del 18,3% e immettono sul mercato 14.308 unità. Prosegue il buon risultato degli elettrici che, nel mese di luglio, crescono del 79,4% e fanno registrare 2.184 mezzi. Analogo l'andamento del cumulato annuo, con 11.356 veicoli immessi sul mercato, corrispondenti a una crescita dell'81,7%. Particolarmente vivace il segmento degli scooter che, con 6.644 unità, sfiora il raddoppio rispetto all'anno precedente (+97,4%).