Gruppo Renault, rialzo delle prospettive finanziarie 2022

Pur in un contesto complesso e penalizzante, che per la crisi dei semiconduttori ha fatto perdere 300mila vendite, il Gruppo Renault rivede al rialzo le prospettive finanziarie per il 2022 con un margine operativo superiore al 5% rispetto al precedente 3% circa e con un free cash-flow operativo del ramo auto superiore a 1,5 miliardi di euro rispetto al precedente free cash-flow positivo. Lo ha detto, in occasione della conferenza sui risultati del primo semestre, Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault. "Il Gruppo Renault continua a portare avanti con determinazione la sua profonda trasformazione e la ripresa delle attività - ha ribadito il manager milanese che guida il Gruppo dal luglio 2020 - e i risultati del primo semestre 2022 ne sono la prova: nonostante tutte le contrarietà dovute alla sospensione dell'attività in Russia, alla crisi dei semiconduttori e all'inflazione dei costi, il Gruppo continua a migliorare la performance operativa e comincia a trarre vantaggio dal successo dei nuovi veicoli lanciati".

"Avendo ampiamente compensato la perdita delle attività russe e proseguendo la sua trasformazione ad alta velocità - ha detto - il Gruppo Renault rivede al rialzo le prospettive finanziarie per il 2022. In autunno, in occasione del Capital Market Day, presenteremo i nuovi obiettivi finanziari a medio termine e l'accelerazione dell'implementazione della Renaulution. Stiamo mobilitando tutte le nostre energie - ha concluso - per trasformare il Gruppo Renault in un attore competitivo, tecnologico e responsabile".