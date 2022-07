Cnh: nel trimestre +17,5% ricavi, +38% utile netto

Cnh Industrial ha chiuso il secondotrimestre 2022 con ricavi consolidati record di 6 miliardi di dollari (+17,5% rispetto al secondo trimestre 2021 per le continuing operations, +20% a valuta costante), un utile netto di 552 milioni di dollari, un utile netto adjusted di 583 milioni di dollari. Il free cash flow è pari a 404 milioni di dollari (Attività Industriali). I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione che ha deliberato anche l'acquisto di azioni proprie per ulteriori 300 milioni di dollari.

"I solidi risultati del secondo trimestre - commenta il ceo Scott Wind - evidenziano come l'attenzione del team di Cnh Industrial sia focalizzata verso il raggiungimento degli obiettivi, eccellendo sia per la capacità tattica di garantire il rispetto degli impegni presi con i clienti, sia per i notevoli progressi compiuti nelle nostre iniziative strategiche.

Questi aspetti e la forte crescita dei prezzi, hanno contribuito al robusto incremento del fatturato e del risultato diluito per azione adjusted, rispettivamente pari al 17,5% e al 16,2%. Il miglioramento dei prezzi, dei volumi e del mix hanno compensato il significativo aumento dei costi, con un margine operativo lordo in miglioramento di 174 milioni di dollari rispetto all'anno precedente. La scarsità di componenti ha nuovamente influito sulla produzione, determinando un free cash flow di 404 milioni di dollari che, sebbene rappresenti un enorme miglioramento rispetto al trimestre precedente, è comunque inferiore di quasi il 50% rispetto al secondo trimestre del 2021. Nonostante ciò, continuiamo a prevedere un free cash flow superiore a 1 miliardo di dollari per il 2022". Wine spiega che Cnh ha "in serbo nuovi ed entusiasmanti prodotti da svelare alle prossime fiere e al Tech Day di fine anno. Grazie a queste basi sempre più solide, riteniamo di poter rispettare le nostre prospettive per l'intero anno, ma prevediamo condizioni decisamente meno favorevoli per i prossimi trimestri. Il rafforzamento del dollaro americano sta producendo i suoi effetti sui prezzi delle soft commodities, con il rischio di un ulteriore deterioramento della fiducia e delle entrate degli agricoltori e, al contempo, prevediamo la probabilità di un calo della domanda in Europa a causa della guerra in Ucraina, del rischio energetico e dell'inflazione".