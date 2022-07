Bentley, prima parte del 2022 con segno positivo

Bentley Motors ha annunciato oggi i risultati finanziari relativi ai primi sei mesi del 2022, positivi nonostante la continua incertezza economica globale.

Mentre le prospettive per la seconda metà dell'anno rimangono impegnative, il marchio britannico di lusso ha registrato utili operativi pari a 398 milioni di euro, in crescita del 124% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati semestrali si confrontano favorevolmente con i 389 milioni di euro dell'intero 2021, anno record della società precedente.

Il fatturato è aumentato da 1,324 miliardi di euro nel primo semestre del 2021 a 1,707 miliardi di euro, mentre il fatturato per auto è salito da 186.000 a 213.000 euro, in gran parte per i maggiori livelli di personalizzazione. Il modello più venduto è il SUV Bentayga, che ha conseguito il 40 per cento delle vendite totali. Il 27 per cento è invece da imputare alla Flying Spur, mentre la Continental GT ha fatto registrare il 33 per cento. Le vendite di Bentley sono aumentate del 33% in Europa e del 44% nel Regno Unito, grazie all'introduzione della Continental GT Speed.

Il mercato americano è rimasto quello più forte per l'azienda, mentre la Cina ha risentito della crisi innescata dalla pandemia da Covid-19. A livello globale, le vendite da inizio anno sono aumentate del 3%, fino a 7.398 vetture, rispetto alle 7.199 dello stesso periodo del 2021. Gli ultimi dati supportano la strategia Beyond100 di Bentley, con il marchio britannico impegnato a reinventare l'intera gamma per abbracciare un futuro elettrificato. Questo include un programma di investimenti decennali da 3 miliardi di euro per i prodotti futuri e nello stabilimento di Pyms Lane a Crewe, dove vengono costruiti tutti i modelli Bentley.