Volkswagen: ricavi semestre +2%, utile sale a 10,6 miliardi

Volkswagen ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 132,3 miliardi di euro, in crescita del 2% sul 2021 grazie anche al consolidamento di Navistar, e un utile cresciuto a 10,64 miliardi (+25,8%), nonostante il calo del 22,3%, a 3,9 miliardi, registrato nel secondo trimestre Il risultato operativo prima delle poste straordinarie è cresciuto nel semestre del 16,1%, a 13,2 miliardi di euro, con un contributo di 4,74 miliardi nel secondo trimestre, in calo del 27,7% ma superiore ai 4,1 miliardi attesi dagli analisti.

Nella prima metà dell'anno sono stati consegnati poco più di 4 milioni di veicoli, in calo del 14% rispetto al 2021, con una consegna di veicoli elettrici salita però del 27% e ordini nell'Europa occidentale saliti del 40%. Confermata la guidance per l'intero esercizio anche alla luce del fatto che i colli di bottiglia della supply chain "si stanno allentando".

"Nonostante sfide globali senza precedenti, Volkswagen ha dimostrato una robustezza finanziaria notevole" e "i volumi del gruppo dimostrano che può realizzare buoni risultati anche in un contesto difficile",ha commentato il cfo Arno Antlitz.