Nissan, contributo 276 milioni a risultato Gruppo Renault

Nel secondo trimestre del 2022 Nissan ha contribuito ai risultati del Gruppo Renault per 276 milioni di euro. Il risultato è stato pubblicato da Nissan secondo le norme contabili giapponesi per il primo trimestre del suo esercizio fiscale 2022/2023 (periodo dal primo aprile al 30 giugno 2022).

Dopo le riclassificazioni IFRS, quanto realizzato da Nissan si traduce infatti nel risultato netto del secondo trimestre 2022 del Gruppo Renault in un contributo positivo stimato a 276 milioni di euro (in base a un tasso di cambio medio di 138,1 yen per un euro). Va ricordato al riguardo che a partire dal 2013, Renault detiene il 43,4% delle azioni con diritto di voto in Nissan, mentre Nissan detiene il 15% delle azioni senza diritto di voto in Renault.