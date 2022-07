Mercedes grazie ad auto lusso rivede RoS da 11,5-13 a 12-14%

Per Mercedes il secondo semestre del 2022 potrebbe fare segnare a livello globale un leggero aumento delle vendite, con una crescita più forte (oltre il 10%) nella fascia alta. Nonostante la situazione in Ucraina e la spirale inflazionistica - oltre ai continui colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali - la Casa della Stella a Tre Punte - riconoscendo il proprio potenziale nel mercato - ha annunciato di avere spostato le previsioni del ritorno sulle vendite (RoS) rettificato per il brand Mercedes-Benz a fine 2022 al 12%-14%, anziché all'11,5%- 13% comunicato in precedenza.

Già fra gennaio e giugno, si legge nella nota dell'azienda, Mercedes-Benz Cars aveva ottenuto un ritorno sulle vendite rettificato di circa il 15%, valore che avrebbe potuto essere mantenuto nel secondo trimestre utilizzando le leve a disposizione su top-line e costi. Tuttavia, l'azienda valuta che i costi dei materiali, le maggiori spese di ricerca e sviluppo e gli effetti del settore delle auto usate finiranno per comportare nella seconda metà del 2022 un effetto negativo di circa 2 punti sul RoS rispetto al run rate mantenuto nel primo semestre.

Osservando in dettaglio i risultati ottenuti da aprile a giugno, Mercedes-Benz Cars ha immatricolato 487.100 veicoli (erano stati 521.200 nello stesso periodo del 2021) ma con un prezzo netto migliorato e un mix di prodotti è rimasto favorevole. Nonostante il calo delle vendite del 7% questi fattori hanno contribuito ad aumentare i ricavi dell'8%, l'EBIT rettificato del 20% e il ritorno sulle vendite rettificato al 14,2%.

La carenza di semiconduttori e le sfide logistiche non hanno permesso di soddisfare la forte domanda facendo decrescere leggermente le vendite nel segmento lusso di fascia alta (75.500 unità contro 77.900 dello stesso periodo del 2021). In questo contesto Mercedes-Maybach ha però registrato un trimestre record e le vendite di Classe S sono rimaste molto forti.

Nella fascia Core Luxury le vendite hanno superato quelle del trimestre dell'anno precedente e hanno raggiunto 272.600 unità (Q2 2021: 266.200) mentre sono stati venduti 139.100 veicoli (Q2 2021: 177.100) del segmento Entry Luxury Per Mercedes-Benz, e dunque escludendo il brand Smart, il passaggio alla elettrificazione in questo segmento sta prendendo piede, con le Mercedes-Benz Bev e Phev che hanno totalizzato 57.600 immatricolazioni nel secondo trimestre (+16%). Ed è stato un vero boom per i modelli completamente elettrici le cui vendite - sempre senza Smart - sono più che raddoppiate a 25.200 unità. (+134%).