Auto: Icona, nasce Isola Internazionale del Design di Hainan

L'italiana Icona Design Group, società di stile con headquarter a Torino, ha raggiunto un accordo con Hainan Engineering Consulting & Design Group, azienda di stato che si occupa di Urban planning e architettura per tutta l'isola di Hainan, e Hainan Design Week Co, l'evento che ha debuttato nel 2021 nell'omonima isola cinese con l'obiettivo di stimolare un'economia creativa e un business del design, promuovendo l'incontro e l'interazione tra aziende internazionali. La collaborazione strategica ha come obiettivo la costruzione dell'Isola Internazionale del Design di Hainan.

L'accordo è stato firmato da Wu Gang, vicesegretario del Comitato di Partito e Direttore Generale dell'Hainan Engineering Consulting & Design Group, Enea Colombo, global president di Icona Design Group, e Vittorio Sun Qun, presidente di Hainan Design Week Co. Presenti anche Ma Yonghua, segretario e presidente del Comitato di Partito della Commissione per la Supervisione e Amministrazione dei Beni dello Stato di Hainan, e Su Jinming, segretario del Comitato di Partito e Presidente dell'Hainan Engineering Consulting & Design Group.