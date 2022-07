Veicoli commerciali, -22,5% in Europa a giugno

Nel mese di giugno in Europa sono stati immatricolati 144.210 veicoli commerciali, il 22,5% in meno dello stesso mese del 2021.

Questa flessione - spiega l'Acea, l'associazione dei costruttori europei - è dovuta soprattutto al calo delle vendite di van che rappresentano l'80% del segmento. I quattro principali mercati dell'Europa registrano tutti una flessione a doppia cifra: Spagna (-26.9%), Germania (-26.1%), Italia (-21.3%) e Francia (-20.9%).

Nella prima metà dell'anno le immatricolazioni di veicoli commerciali n Europa sono in calo del 20.3%) con tutti i principali mercati in rosso: Spagna (‑30.4%), Francia (-22.1%), Germania (-18.8%) e Italia (-10.3%).