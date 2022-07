Anfia, +5,3% auto green in Europa nel semestre

Nel primo semestre 2022 le auto ad alimentazione alternativa crescono del 5,3% nel mercato Ue, Efta e Regno Unito. La crescita più significativa è delle auto Bev (+31,6%), seguite da quelle a Gpl (+27,5%) e dalle ibride mild e full (+2,2%).I dati sono nel Focus di approfondimento, realizzato dall'Area Studi e Statistiche dell'Anfia. Sono stati immatricolati prevalentemente modelli elettrificati, con una quota del 20% per le ricaricabili (di cui l'11,6% sono pure elettriche e l'8,4% Phev) e del 23,6% per le ibride tradizionali. Nel complesso sono state immatricolate 2.443.880 vetture ibride ed elettriche, che rappresentano insieme il 43,7% del mercato. la Germania ha la quota di auto eco-friendly più alta sul totale del mercato ad alimentazione alternativa (21,2%), seguita dal Regno Unito (15,6%), dall'Italia (13,7%) e dalla Francia (13,6%).

In tutto nel periodo gennaio-giugno 2022 - secondo i dati Acea - sono circa 5,6 milioni le nuove immatricolazioni, il 13,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Le auto a benzina registrano una diminuzione del 22,1%. In calo costante anche le vendite per il diesel (-32,1%).