(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - General Motors chiude il secondo trimestre con un utile netto in calo del 40% a 1,69 miliardi di dollari a causa delle strozzature delle catene di approvvigionamento, soprattutto in Cina. I ricavi sono saliti del 5% a 35,76 miliardi di dollari. Gm conferma comunque le stime per il 2022, che dovrebbe chiudersi con un utile fra i 9,6 e gli 11,2 miliardi. (ANSA).