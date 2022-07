Cupra, nuovo obiettivo: la 'conquista' dell'Australia

Un nuovo passo in avanti per i progetti di espansione di Cupra che apre anche in Australia.

L'obiettivo del brand nel nuovo paese raggiunto è di quadruplicare le vendite annuali da 1.600 veicoli nel 2022 a 7.000 veicoli nel 2025. La traiettoria delle performance di vendite del brand che sin dal suo lancio nel 2018 ha visto il fatturato crescere da 430 milioni a quasi 2,2 miliardi di euro nel 2021, ne hanno permesso l'espansione, portandolo anche da Barcellona in Australia.

"Il nostro impulso di portare Cupra nel mondo - ha affermato Wayne Griffiths - non si ferma più e portando il nostro brand in Australia stiamo compiendo il primo grande passo nella nostra strategia di globalizzazione. L' Australia è un mercato strategico per la nostra espansione nel Pacifico Asiatico e oltre. La nostra strategia è partire con lo sviluppo del brand e lanciare la prima offensiva prodotto, con Ateca, Leon e Formentor. Born arriverà nel 2023, seguita dai nostri nuovi eroi, Terramar, Tavascan e UrbanRebel dal 2025. Vogliamo essere il brand rilevante, cool e desiderato che abbina l'elettrico alla prestazione sportiva. La nostra ambizione è raggiungere più del 5% della quota di mercato nel segmento elettrico nel lungo termine".

Cupra sbarca in Australia con un'importante offensiva di prodotto che vedrà lanciati contemporaneamente tre modelli come Ateca, Leon e Formentor, con un'ampia gamma di motorizzazioni disponibili, incluse le versioni plug-in hybrid. Entro la fine dell'anno poi, il brand lancerà nel mercato australiano il primo modello 100% elettrico, Cupra Born, le cui prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2023. Dal 2025 invece, inizierà la seconda offensiva prodotto con il lancio di Terramar, Tavascan e UrbanRebel.

L'Australia sarà inoltre il primo mercato a offrire al cliente un'esperienza completamente digitale attraverso una piattaforma end to end. A Sidney è stato anche inaugurato il settimo Cupra City Garage al mondo, dopo Città del Messico, Amburgo, Monaco, Milano, Lisbona, e Rotterdam.