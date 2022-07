Berlino riduce le sovvenzioni statali per le auto elettriche

Il governo tedesco ha trovato un accordo interno per ridurre le sovvenzioni statali per l'acquisto di auto elettriche. Si passerà da 6.000 a 4.500 euro di sussidio per le auto che costano meno di 40.000 euro e da 5.000 a 3.000 per le auto che costano tra 40-65.000 euro. Gli aiuti continueranno anche nel 2023, ma solo fino a quando sarà spesa la cifra totale di 2,5 miliardi di euro. Le sovvenzioni dovrebbero poi essere ulteriormente diminuite e saranno a un certo punto disponibili solo per le auto private e non più per le auto aziendali. I sussidi per l'acquisto di auto ibride plug-in, che al momento sono fino a 4.500 euro, verranno invece eliminati a partire dal 2023. Lo scrive Dpa, citando fonti interne all'esecutivo.