Bosch si espande negli azionamenti idraulici con Hydraforce

Bosch prevede di accrescere la propria attività nel settore dell'idraulica - sempre più rilevante per l'espansione dei veicoli da lavoro come escavatori e pale con azionamenti idraulici - acquisendo HydraForce, Inc.

con sede a Lincolnshire, Illinois (USA). L'operazione sottoscritta lo scorso 12 luglio prevede l'inserimento di HydraForce, che sviluppa e produce valvole e soluzioni per l'idraulica compatta con 2.100 collaboratori in sei siti produttivi negli Stati Uniti, Brasile, Gran Bretagna e Cina, nella controllata Bosch Rexroth.

Con la prevista acquisizione di HydraForce - che è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust - Bosch Rexroth amplierà la propria presenza in Nord America, espandendo ulteriormente la rete di vendita e ottenendo un migliore accesso al mercato. "Grazie all'acquisizione di HydraForce, stiamo espandendo la nostra presenza in aree geografiche complementari, in particolare in Europa e Nord America, rendendo possibile al contempo la crescita in Asia" ha dichiarato Rolf Najork, membro del consiglio di amministrazione di Bosch e Ceo di Bosch Rexroth AG. A sua volta Mike Terzich, Presidente e Ceo di HydraForce ha sottolineato di aver trovato in Bosch Rexroth "un grande partner con cui condividiamo la stessa visione in termini di innovazione, attenzione al cliente, esperienza nelle applicazioni e cultura. Credo che la nuova proprietà creerà grandi opportunità per i nostri clienti, partner e collaboratori e porterà a una grande crescita".

Le attività combinate potranno garantire una gamma diversificata di soluzioni di idraulica compatta per i clienti.

Mentre Bosch Rexroth offre un vasto range di componenti e sistemi idraulici compatti, HydraForce produce valvole a cartuccia meccaniche ed elettriche e gruppi integrati idraulici (HIC).

L'idraulica compatta è particolarmente preziosa per la capacità di gestire alta densità di potenza in poco spazio e per le competenze relative alle essenziali funzioni secondarie dei sistemi idraulici. Per esempio, queste assicurano che i carichi degli escavatori possano essere sollevati e abbassati in modo sicuro e preciso.