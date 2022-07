Automotive: intesa Pierburg Pump, Comune Livorno e Regione

Un protocollo d'intesa, in ottica di transizione tecnologica, tra Regione Toscana, il Comune di Livorno e la Pierburg Pump Technology Italy sarà siglato con l'obiettivo di instaurare una partnership che inneschi una collaborazione tra le parti durante le varie fasi di sviluppo dei nuovi prodotti, e successive implementazioni produttive per il sito livornese dell'azienda, garantendo supporto verso la transizione che il settore. E' quanto annunciato in una nota. La Pierburg Pump Technology Italy Spa, facente parte del gruppo multinazionale Rheinmetall Ag all'interno della divisione 'Sensors & actuators', ha il suo principale sito produttivo a Livorno ed è un'azienda leader nel settore Automotive, si spiega ancora. "Uniti e facendo sinergie tra azienda e territorio si può garantire il successo di tutto il tessuto socio-economico che circonda la Pierburg Pump Technology Italy", sottolinea l'ad Frank Maurer. "La Regione Toscana intende supportare fattivamente l'intero settore automotive che conta importanti presenze sul nostro territorio - osserva il presidente della Toscana Eugenio Giani - e che sta affrontando una trasformazione epocale, dovuta allo sviluppo accelerato di alcuni trend, quali l'elettrificazione del veicolo, la riduzione delle emissioni inquinanti, lo sviluppo di veicoli a guida autonoma. Non a caso abbiamo ottenuto dalla Commissione europea l'inserimento delle aree di presenza dell'automotive toscano all'interno della nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e, più di recente, abbiamo aderito alla 'Automotive Regions Alliance' lanciata dal Comitato delle Regioni". Per il sindaco di Livorno Salvetti "l'Automotive, sul nostro territorio costituisce una presenza importante sotto il profilo occupazionale. Per questo come Amministrazione comunale siamo disponibili a stringere alleanze di questo tipo che vanno nella direzione di operare per garantire il mantenimento di queste presenze".