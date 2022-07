Mise: al via 130 milioni incentivi bus elettrici e automotive

Al via dal 25 luglio gli incentivi del ministero dello Sviluppo Economico per le pmi per la filiera degli autobus elettrici e per il settore automotive e aerospazio nell'area industriale di crisi a Torino per complessivi 130 milioni.

Lo comunica il Mise. Il finanziamento destinato ad agevolare gli investimenti produttivi delle pmi nella filiera della mobilità sostenibile ammonta ad 80 milioni di euro di in ambito dei fondi del Pnrr. Sono 50 invece i milioni per l'automotive e aerospazio dell'area di crisi industriale di Torino.

A partire dalle ore 12 del 25 luglio le imprese potranno presentare richiesta di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare investimenti produttivi, compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro, attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo. Alla produzione e assemblaggio di mezzi di autobus elettrici e connessi digitalmente potranno inoltre essere associati anche progetti per la ricerca e sperimentazione industriale nonché per la formazione del personale.

"Per poter partecipare ai bandi le imprese dovranno prioritariamente garantire investimenti per la tutela ambientale e per l'innovazione", ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. "Sarà necessario, dunque, creare forti sinergie tra il mondo della ricerca e l'industria a partire dai settori dell'automotive e aerospazio, mantenendo alta l'attenzione verso l'occupazione e la formazione professionale dei lavoratori: l'area di Torino è uno dei motori principali della crescita economica di questo Paese, pertanto merita una strategia di politica industriale per irrobustire e rilanciarne l'innata vocazione manifatturiera".