Bosch avvia fase ampliamento stabilimento di Taicang in Cina

Bosch ha avviato, attraverso la joint venture denominata United Automotive Electronic Systems (UAES) e formata nel lontano 1995 con la Zhonglian Automotive Electronics, la seconda fase di costruzione dello stabilimento di Taicang, nella provincia cinese di Jiangsu.

Questa iniziativa, che prevede un investimento totale in attrezzature di oltre 208 milioni di dollari, segna una pietra miliare per la produzione di componentistica dedicata al settore dei veicoli 'a nuova energia' che in Cina comprende gli elettrici e gli ibridi plug-in. Su un'area di circa 20mila metri quadrati, la seconda fase della fabbrica di Taicang dovrebbe essere completata a metà maggio del 2023, con l'obiettivo di attivare sei linee di produzione: due per motori elettrici, una per i collegamenti e tre per i moduli di potenza.

Questo stabilimento è stato progettato e realizzato in base agli standard Industria 4.0 ed è diventato la fabbrica di riferimento leader a livello mondiale di Bosch incentrata sui componenti NEV. Dalla sua prima fase - entrata in funzione nell'agosto 2018 - ha finora prodotto circa 250mila collegamenti, 380.000 moduli di potenza e oltre 1 milione di motori elettrici.