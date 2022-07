Vendite oltre le stime, in crescita del 31% a 118,94 miliardi di corone, pari a 11,29 miliardi di euro, per Volvo Truck nel secondo trimestre dell'anno. Lo annuncia il gruppo insieme a un margine operativo lordo rettificato in crescita del 41% a 13,75 miliardi di corone (1,3 miliardi di euro). Le attese sulle vendite erano di 106,32 miliardi di corone (10,09 miliardi di euro) e quelle sul margine operativo lordo rettificato di 12,52 miliardi di corone (1,19 miliardi di euro).