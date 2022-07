Renault: la rinascita del sito di Flint come Re-Factory

La nuova vita dello stabilimento Renault di Flint, che custodisce una fetta importante della storia dell'industria automobilistica francese. Attivo dal 1952, dalle sue linee produttive sono uscite, principalmente, le citycar più iconiche a marchio Renault. Nel 2020 l'annuncio del progetto di conversione dell'impianto a Re-Factory, volto a creare un ecosistema di attività sostenibili poggiato su quattro aree: Re-Trofit, Re-Energy, Re-Cycle e Re-Start. A due anni di distanza molte attività sono già state avviate, in linea con la road-map che prevede il completamento della conversione entro il 2024. Le aree Re-Trofit e Re-Cycle saranno dedicate alle attività di recupero dei veicoli usati, che potranno essere rigenerati o convertiti alla trazione elettrica. Ma i veicoli non sono gli unici a trarre vantaggio dalle trasformazioni. Da qualche tempo, infatti, la Refactory di Flins ospita un nuovo reparto dedicato al retrofit dei robot. L'obbiettivo è ricondizionarli per poterli nuovamente installare nei reparti di produzione. Quest'anno, quaranta robot sono già stati trasformati per contribuire al lancio di progetti importanti come Nuova Mégane E-TECH Electric a Douai.Il reparto Re-energy lavora sul ciclo di vita delle batterie e sullo sviluppo di nuovi fonti energetiche come l'idrogeno. L'area Re-Start sarà invece dedicata alla ricerca e all'innovazione, anche attraverso la collaborazione con università, start-up e centri di formazione. Tra i benefici del progetto Re-Factory, infine, c'è l'intenzione di assumere 3.000 lavoratori e di raggiungere un bilancio di CO2 negativo entro il 2030.