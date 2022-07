Porsche, punta a crescere nel segmento lusso

Una posizione solida e dalla quale puntare per il futuro, ormai prossimo, alla crescita nel segmento del lusso. E' la fotografia di Porsche che esce dal Capital Markets Day andato in scena nei giorni scorsi presso il Centro di Ricerca e Sviluppo della società a Weissach e dal quale la casa automobilistica ha confermato di beneficiare dei trend globali relativi alla domanda di vetture di lusso esclusive ed elettrificate. Obiettivo dichiarato per l'esercizio 2022, è quello del raggiungimento di un fatturato di circa 38-39 miliardi di euro, focalizzando sempre più l'orizzontei in direzione di prodotti di alta qualità, dell'elettro-mobilità e della sostenibilità, tra DNA motoristico e un nuovo concetto di lusso moderno.

"Porsche - ha dichiarato Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG - è un marchio di lusso globale e iconico. Siamo al 100% produttori di auto sportive e al 100% un brand di lusso. In quanto costruttore di auto sportive che beneficia delle economie di scala derivanti dalla collaborazione con il Gruppo Volkswagen, Porsche si colloca in una posizione privilegiata nel settore automobilistico di lusso. Questo si traduce per noi in un'opportunità di crescita strutturale".

Il futuro della casa automobilistica tedesca sarà fatto anche di novità sul fronte della gamma. "Abbiamo in programma - ha detto sempre Blume - di aggiungere alla nostra gamma un nuovo modello di SUV di lusso a trazione totalmente elettrica, che sarà prodotto a Lipsia. In questo modo rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione nella categoria delle vetture di lusso. Ci rivolgiamo in particolare ai segmenti a più alto margine e in questo modo puntiamo a cogliere nuove opportunità di vendita".

Le previsioni ambiziose per l'esercizio in corso si basano sull'aspettativa di continui venti favorevoli valutari. Sul lungo termine, l'obiettivo di Porsche è anche quello di conseguire un utile sulle vendite superiore al 20%. "Al di là dei nostri obiettivi di medio periodo - ha spiegato Lutz Meschke, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile dei reparti Finance e IT - intendiamo sfruttare un ulteriore potenziale di crescita, soprattutto in relazione ai nostri livelli di redditività.

Porsche può guardare al futuro con ottimismo partendo da una straordinaria posizione sul mercato del lusso".

Sul fronte delle auto con la 'spina' e della sostenibilità, Porsche si è posta anche un traguardo da raggiungere e che è rappresentato dalla quota di oltre l'80% di veicoli BEV sul totale delle consegne nel 2030. La prossima tappa di questo percorso sarà rappresentata proprio dal lancio sul mercato della Macan completamente elettrica. In aggiunta, Porsche si propone di lavorare per raggiungere, nel 2030, la neutralità carbonica sull'intera catena del valore.

Se le analisi degli esperti puntano a disegnare un mercato delle auto sportive di lusso destinato a crescere significativamente nei prossimi anni, con le vetture a trazione esclusivamente elettrica (BEV) e i SUV come principali driver di crescita, Porsche si è quindi candidata ad esserne uno dei 'motori' trainanti.