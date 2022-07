AsConAuto, crescita del 23,21% nel primo semestre 2022

AsConAuto cresce a doppia cifra nel 1° semestre 2022: + 23,21 per cento.

“Oltre 415 milioni di euro il volume d’affari sviluppato nel primo semestre di quest’anno dal nostro sistema con i suoi 13 Consorzi a copertura di tutti i 26 Distretti in cui ha suddiviso la sua presenza sul territorio nazionale” sottolinea con soddisfazione Roberto Scarabel, vicepresidente di AsConAuto. "La nostra rete associativa - prosegue - rappresenta ormai più dell’80% dei concessionari italiani ed è in grado di servire, ogni giorno, oltre 23mila autoriparatori, tra officine e carrozzerie. Siamo di fronte a una crescita a doppia cifra: +23,21% rispetto allo stesso periodo del 2021. È un risultato di grande rilievo, frutto degli sforzi di tutti e che ci conferma la validità del progetto. Ormai, il presidio sul territorio è nazionale ma mantiene un forte radicamento locale, di tipo capillare, che si è mostrato una formula vincente presso la clientela grazie ai supporti innovativi e alle strumentazioni tecnologiche, forniti in oltre vent’anni al maggior numero di autoriparatori presenti sull’area geografica di riferimento, garantendo, anche durante gli anni più difficili scanditi dalla pandemia, ricambi originali e servizi accompagnati da una sicura professionalità”.