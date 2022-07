Stellantis: Free2move cresce nel car sharing con Share Now

Free2move ha completato l'acquisizione di Share Now, leader europeo di mercato e pioniere nel campo del car-sharing a flusso libero. Con questa mossa strategica la società di Stellantis prosegue "i suoi piani di forte crescita per imporsi come leader mondiale della mobilità, espandendo il concetto di Mobility Hub a 14 città". Non sono previsti cambiamenti all'interno dell'executive management team di Share Now.

"Siamo davvero entusiasti di questa nuova collaborazione. Free2move e Share now sono complementari e l'unione delle nostre competenze ci permetterà di avere il know-how necessario per innovare concretamente il mercato mondiale della mobilità" afferma Brigitte Courtehoux, ceo di Free2move.

"Siamo estremamente contenti di unirci a Free2move. Continueremo a progredire insieme per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e garantire una mobilità sempre più sostenibile, innovativa e flessibile", spiega Olivier Reppert, ceo di Share Now.

Free2move ha una flotta di oltre 450.000 auto che offre servizi di noleggio, car sharing e abbonamento, nonché una rete di oltre 500.000 posti auto. In seguito all'acquisizione, Free2move espande la sua portata a 32 centri di mobilità in Europa e negli Stati Uniti. Questa mossa - sottolinea una nota - contribuirà all'ambizione di Stellantis Dare Forward 2030 che prevede di raggiungere 15 milioni di clienti e un fatturato netto di 2,8 miliardi di euro entro il 2030. Inoltre, darà vita a nuove sinergie e aumenterà la redditività delle due aziende