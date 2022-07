Radar è il nuovo brand della galassia Geely per la Cina

Radar è il nuovo marchio creato da Geely per il mercato cinese. Un’operazione lanciata in grande stile che vede già l’operatività di un centro R&D, realizzato ad Hangzhou nella provincia dello Shandong e, a breve, il debutto di RD6 un pick-up 100% elettrico. Radar non ha ancora rivelato il prezzo del veicolo. Le uniche informazioni riguardano le configurazioni: uno o due motori, due o 4 ruote motrici e un’autonomia, per singola ricarica, superiore ai 600 chilometri.

Nonostante dal 2016 alcune leggi consentono l'ingresso dei pick-up solo in aree selezionate di diverse città, la circolazione è ancora vietata nella maggior parte delle strade urbane del Paese. Oggi il segmento di questi veicoli vale circa il 2% di tutto il parco circolante. Alcune previsioni stimano una crescita nelle vendite dei pick-up con oltre 3 milioni di unità entro il 2030.

Un incremento superiore a quello delle berline e dei Suv. Per facilitarne la circolazione, Pechino sta spingendo le Provincie ad accelerare la rimozione degli ostacoli burocratici. I modelli Radar saranno tutti a propulsione elettrica e pensati per il tempo libero. Dopo RD6, alcune indiscrezioni, parlano dell’arrivo di un Suv Radar realizzato dalla stessa piattaforma del pick-up.