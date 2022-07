Stellantis premia 7 startup tecnologiche, finora 40 contratti

Stellantis ha premiato oggi sette startup tecnologiche "dalle prestazioni straordinarie", riconoscendo il valore della collaborazione tra l'azienda e le migliori startup partner in sette diversi settori verticali. I premi sono stati assegnati nel corso di un evento digitale, gli Stellantis Startup Awards.

"Le nostre partnership innovative e la dedizione, la passione e il talento dei nostri dipendenti, stanno rapidamente accelerando la nostra trasformazione in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile", ha spiegato Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "I partner delle startup e i progetti pilota presentati oggi dimostrano che una mentalità imprenditoriale e l'innovazione orientata ai risultati possono fare la differenza e offrire un reale vantaggio ai clienti, alla società e a Stellantis".

Dalla creazione di Stellantis nel gennaio 2021, l'azienda ha collaborato con centinaia di startup e ha sottoscritto oltre 40 contratti.

"Il nostro obiettivo non è comprare, ma far crescere le startup. Loro ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi. Lavorare con altre startup è un modo per loro di migliorare e per noi di trasformarci in un'automotive tech company che è quello che vogliamo diventare molto presto oltre a essere uno degli obiettivi del piano al 2030", ha sottolineato Tavares. Con l'aumento dei tassi di interesse e la prospettiva di meno finanziamenti a buon mercato "molte start up avranno più difficoltà a svilupparsi per mancanza di finanziamenti e noi siamo qui per aiutarle" ha spiegato l'ad di Stellantis. I top executive di Stellantis, tra cui il Chief Technology Officer Ned Curic, hanno consegnato a ciascuno dei finalisti un trofeo personalizzato sotto forma di gettone non fungibile (Nft). Creato dallo Stellantis Design Studio, l'Nft è un'interpretazione artistica di mani intrecciate che simboleggia l'idea che, in tempi burrascosi, le idee trionfano. Le startup premiate sono una statunitense, due brasiliane, una del Regno Unito, una francese e una indiana.

Tavares, noi startup, Fca e Psa dinosauri

'Psa e Fca erano dei dinosauri, Stellantis è una startup. E' vero siamo grandi, abbiamo tanti asset, facciamo soldi, possiamo finanziare il nostro sviluppo, abbiamo tanti brand, ma siamo startup per due motivi: perché siamo nati a gennaio 2021 e perché abbiamo deciso di cambiare". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante gli Stellantis startup awards. "Lavorare con altre start up è buono per loro che crescono e per noi che diventiamo una mobility tech company', così possiamo sorprendere il mercato e i nostri concorrenti", ha aggiunto.