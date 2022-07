Pininfarina automobili: iniziata la produzione della Battista

La produzione in serie della Battista, prima hyper GT interamente elettrica al mondo, è iniziata in uno spazio dedicato nel cuore dell'hub di progettazione, ingegneria e sviluppo di Automobili Pininfarina di Cambiano. L'atelier, rinnovato per la produzione artigianale della vettura, ora integra in una struttura di 2.300 metri quadri, un'area dedicata agli ordini personalizzati. Con oltre 1.900 Cv e 2.340 Nm di coppia la Battista è la sportiva italiana più potente di sempre. Ne saranno ordinati e realizzati non più di 150 esemplari taylor made.

"L'hyper GT Battista è la realizzazione di un sogno iniziato con l'ambizione del leggendario Battista 'Pinin' Farina di creare una splendida auto che sfoggiasse solamente il nome Pininfarina - ha dichiarato Svantesson, CEO di Automobili Pininfarina -. Siamo orgogliosi di aver raggiunto quell'obiettivo e nel farlo abbiamo aperto la strada a un movimento volto a creare una nuova era del lusso, dove la purezza del design e l'attenzione alle innovazioni sostenibili daranno forma a una serie di vetture incredibili e innovative firmate Automobili Pininfarina." Ogni vettura che uscirà dall'atelier di Cambiano richiederà fino a 1.340 ore per raggiungere la visione unica ed esclusiva di ogni cliente, Una volta acquistata la Battista, i proprietari, potranno contare su un servizio clienti di livello mondiale grazie ai 25 partner esperti nel settore del lusso che formano la rete globale di concessionari Automobili Pininfarina e che si sommano al team interno di specialisti.