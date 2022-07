Renault: centra obiettivi green pur con calo delle vendite

Pur operando a livello globale in un contesto caratterizzato dall'impennata dei prezzi dell'energia e dalle sfide ambientali, Renault ha ottenuto nel primo semestre - nonostante il calo in numeri assoluti di immatricolazioni - risultati in linea con le priorità stabilite dal piano Renaulution.

Lo ha fatto, soprattutto, consolidando la sua posizione di leader nei mercati elettrificati in Europa, grazie ad una gamma attrattiva e a scelte tecnologiche adatte ai clienti. La progressione nel mercato green - in piena crescita - ha portato la marca della Losanga a raggiungere il 36% delle vendite europee fra ibridi ed elettrici puri.

Merito anche di un'offerta in grado di rispondere al meglio alle mutate esigenze dei clienti, con cinque modelli elettrici puri dotati di grande autonomia (Zoe, Twingo E-Tech Electric, Mégane E-Tech Electric, Kangoo Van E-Tech Electric, Master Van E-Tech Electric) e quattro modelli full hybrid dai consumi ridotti (Clio, Captur, Arkana e nuovo Austral). Quest'ultimo C-suv vanta i migliori consumi della categoria con meno di 4,5 litri per 100 km, grazie al nuovo propulsore full hybrid E-Tech da 200 Cv.

In questo ambito, ha detto oggi Fabrice Cambolive (Coo Marca Renault) durante in incontro stampa via web, va ribadito il grande successo presso i clienti della nuova Mégane E-Tech Electric che da maggio ha già conseguito 20mila ordini.

Nel primo semestre 2022, le vendite a privati della marca Renault sono cresciute di 13 punti (rispetto allo stesso periodo del 2021) raggiungendo il 53% e, in particolare, con un miglioramento di immatricolazioni nel più redditizio segmento C.

Le vendite sono aumentate del 12% con oltre 95mila unità, di cui 40mila relative al modello Arkana. La versione E-Tech (HEV) è la più richiesta con il 59% del mix. Per consolidare la sua posizione sul grande mercato dei C-Suv in piena crescita, Renault ha aperto i preordini del nuovo Austral, il cui lancio in Europa è previsto per il secondo semestre 2022. Le vendite mondiali hanno raggiungono 716.720 unità (-16,5% rispetto al primo semestre 2021) e una quota di mercato del 4,0% (-0,5 punti). In Europa, Renault ha registrato una quota di mercato del 6,4% (-0,6 punti rispetto al 1° semestre 2021) con 414.515 unità. In particolare la quota di mercato retail è migliorata del 6,7% (+0,8 punti rispetto al primo semestre 2021), con una crescita del 5% in termini di volumi in un segmento di mercato in calo dell'8%.

Al di fuori dell'Europa, Renault ha consolidato nel primo semestre la sua posizione nei mercati chiave raggiungendo (Russia esclusa) vendite che rappresentano il 42,2% del totale.

Di spicco il risultato in Turchia che - grazie alla produzione della versione locale della Clio, non condizionata dalla crisi dei chip - ha visto aumentare le vendite del 20% diventando il terzo mercato del Gruppo con una quota cresciuta di 3,4 punti.