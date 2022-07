Fiat primo marchio in Turchia per vendita auto nel 1/mo semestre

La Fiat è stato il marchio che ha venduto più automobili in Turchia nei primi sei mesi del 2022.

Lo rende noto l'Associazione dei distributori automobilistici Odd secondo cui, da gennaio a giugno, sono stati vednuti 62.154 veicoli in Turchia, nella stragrande maggioranza dei casi prodotti localmente considerando che le automobili importate dall'estero per essere distribuite nel mercato locale sono soltanto 728.

Nella classifica delle aziende che hanno venduto più auto nei primi 6 mesi del 2022, Renault si trova in seconda posizione dopo Fiat con 49.330 veicoli venduti, segue Ford con oltre 33mila vendite mentre Toyota e Hyundai occupano la quarta e la quinta posizione con, rispettivamente, 17.400 e 14.600 automobili vendute.