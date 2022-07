Dacia: vendite + 5,9%, Sandero prima in Europa tra i privati

In controtendenza rispetto gli altri venti grandi Costruttori, che hanno risentito in Europa della diffusa crisi dei mercati, Dacia ha visto crescere anche in numeri assoluti le proprie immatricolazioni globali nel primo trimestre 2022. Le 277.885 immatricolazioni ottenute a fine giugno rappresentano infatti un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Un risultato questo - lo ha ribadito oggi Xavier Martinet, direttore marketing vendite e operazioni Dacia durante un incontro stampa via web - che ha permesso alla marca del Gruppo Renault di consolidare il suo terzo posto nel mercato delle vendite di auto a privati. Un traguardo che è stato ottenuto, ha detto Martinet, dal successo delle due best seller Sandero (112mila unità, +1,8% rispetto al primo semestre 2021) e Duster (99mila +5,5%) nonché dai due nuovi modelli Spring (20mila unità) e Jogger (21.700 unità).

Anche nel primo semestre Sandero resta il modello più venduto a privati in Europa - cosa che è avvenuta ogni anno dal 2017 - mentre Duster conferma la sua posizione di suv più venduto a privati in Europa dal 2018. Questa performance si basa sui migliori livelli di mercato in termini di tasso di conquista (il 76% degli acquirenti Dacia aveva già un veicolo di un'altra marca) e di fedeltà (il 64% dei proprietari Dacia ne riacquista una). Un trend positivo che è confermato dal ritmi di ordini molto superiori alle disponibilità di prodotto e quindi alle immatricolazioni. Dacia Spring, la city car 100% elettrica, ha continuato a 'democratizzare' la mobilità elettrica fra gennaio e giugno registrando una media di oltre 5.000 ordini al mese mentre nuovo Dacia Jogger, Mpv familiare disponibile a 5 o 7 posti, ha registrato più di 50.000 ordini. Dacia è sul podio delle vendite a privati di autovetture in Francia (al secondo posto), Romania (prima), Italia (terza), Portogallo (prima), Polonia (terza), Croazia (terza), Repubblica Ceca (terza) e Ungheria (terza). Fuori dall'Europa è prima in Marocco. Ed è appena fuori dal podio in Spagna (quarta) e in Belgio quarta). In Germania, rispetto al primo semestre 2021, ha guadagnato quattro posizioni collocandosi al nono posto) tanto da vantare la seconda miglior crescita sul mercato delle vendite a privati di autovetture.

Gli ordini accumulati di Dacia Spring e dei modelli bifuel benzina-gol - gli Eco-G, fino al 10% di emissioni di CO2 in meno - sono il 48% degli ordini nel perimetro di commercializzazione Dacia (tranne il Marocco) con una crescita di 7 punti rispetto al primo semestre 2021.

Dacia da appuntamento al prossimo ottobre quando - in occasione del Salone Internazionale dell'Auto di Parigi - verrà esposta la gamma caratterizzata dalla nuova visual identity della marca e dal nuovo emblema Dacia Link. I nuovi modelli possono già essere visti in realtà aumentata grazie alla nuova App Dacia AR (bit.ly/DaciaAR) già scaricata oltre 12mila volte.