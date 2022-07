Bmw, con 1.160.443 unità nei primi 6 mesi è leader premium

Il Gruppo Bmw ha raddoppiato nel primo semestre le vendite di modelli completamente elettrici, arrivando a fine giugno a un totale di 75.891 tra auto Bmw e Mini a batteria (+110,3%). Tuttavia a livello di cifre assolute questo trend positivo ha avuto un impatto limitato sul risultato globale del Gruppo, che è stato in grado di espandere ulteriormente la sua leadership nel segmento premium.

Nel periodo fra gennaio e giugno, il Gruppo di Monaco ha consegnato ai clienti un totale di 1.160.443 fra Bmw, Mini e Rolls-Royce. A causa della situazione geopolitica nell'Europa orientale, degli effetti dei blocchi intermittenti del Covid in Cina e dei persistenti colli di bottiglia nella disponibilità dei semiconduttori, rispetto alla prima metà del 2021 - la più forte nella storia dell'azienda - le vendite sono diminuite del 13,3%.

"Nonostante un ambiente molto difficile - ha commentato Pieter Nota, membro del board di Bmw AG con responsabilità per vendite, clienti e marchi - siamo stati in grado di più che raddoppiare le nostre vendite globali di veicoli completamente elettrici nella prima metà dell'anno. Non sono solo i nostri modelli elettrificati ad ispirare i clienti in tutto il mondo: grazie alla nostra gamma di prodotti innovativi e sostenibili, il marchio Bmw è stato ancora una volta il numero uno al mondo nel segmento automobilistico premium nella prima metà dell'anno".

In particolare il marchio Bmw ha venduto un totale di 1.016.541 unità in tutto il mondo (-13,7%) nella prima metà dell'anno. Ottimo il risultato dei modelli della Serie 4 (+52,1%). Per il resto dell'anno e il 2023 l'azienda guarda all'arrivo della X1 in ottobre (disponibile per la prima volta con propulsione puramente elettrica) e della nuova Serie 7, prevista per novembre, che segna un'altra pietra miliare nell'offensiva Bmw nel segmento di lusso.

Le nuove ammiraglie elettriche del Gruppo sono particolarmente richieste dai clienti come confermano i 34mila ordini per la Bmw i4. Il prossimo anno seguiranno la Bmw i5, la Mini Countryman EV e la Rolls-Royce Spectre completamente elettrica.